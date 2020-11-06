Мишустин заявил о готовности России помогать странам СНГ с COVID-19
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.
«Ещё раз хотел бы подтвердить готовность России помогать партнёрам по СНГ, делиться теми достижениями, которые есть», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что российские тесты для диагностики коронавируса уже переданы во все государства содружества, а специалисты Роспотребнадзора и Минздрава консультируют своих коллег в этих странах.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, как мутирует коронавирус.