Мишустин заявил о готовности России помогать странам СНГ с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности российской стороны помогать странам — членам СНГ в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующее заявление он сделал на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.

«Ещё раз хотел бы подтвердить готовность России помогать партнёрам по СНГ, делиться теми достижениями, которые есть», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что российские тесты для диагностики коронавируса уже переданы во все государства содружества, а специалисты Роспотребнадзора и Минздрава консультируют своих коллег в этих странах.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, как мутирует коронавирус.