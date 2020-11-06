В Крыму вынесли решение по делу о гибели двух десантников

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Крымский гарнизонный военный суд признал виновным в халатности ответственного за безопасность прыжков с парашютом, которая привела к гибели двух десантников.
В Крыму вынесли решение по делу о гибели двух десантников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

«(Подсудимый) признан судом виновным по ч. 3 ст. 293 УК России — халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с применением положений ст. 73 УК России — условное осуждение. Кроме того, судом установлено, что в качестве причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, явились также иные нарушения, допущенные воинскими должностными лицами», — говорится в сообщении.

Суд установил, что подсудимый, являясь должностным лицом, в июне 2019 года при подготовке и в период проведения десантирования военнослужащих нарушил требования действующего законодательства по обеспечению безопасности военной службы в Вооружённых силах России. Также он не обеспечил личный состав, выполняющий прыжки с парашютом, авиационными спасательными жилетами и не проконтролировал готовность к работе спасательного поста на водоёме.

Как сообщалось, двое десантников приземлились на воду, не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта, в результате чего утонули.

Инцидент произошёл на полигоне Старый Крым.

В июне сообщалось, что в Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности после взрыва на полигоне, в результате которого пострадали военнослужащие.

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