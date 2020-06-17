В Новосибирской области возбудили дело после взрыва на полигоне

В Новосибирской области возбудили уголовное дело о халатности после взрыва на полигоне, в результате которого пострадали военнослужащие. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.

«В отношении должностных лиц войсковой части 55433 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 июня около 17:00 на площадке воздушно-десантного комплекса в селе Ярково в ходе выполнения работ по установке ограждения из гильз 122-мм артиллерийских снарядов произошёл подрыв.

В результате происшествия пятеро военнослужащих получили различные телесные повреждения, «повлёкшие причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы и установлены очевидцы произошедшего.

Ранее сообщалось, что четверо военнослужащих в Новосибирской области получили травмы конечностей при взрыве артиллерийского заряда вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона.