МИД России заявил о «круговой поруке» в евроатлантическом исполнении в деле Навального

МИД России прокомментировал ситуацию с якобы отравлением Алексея Навального, на которой, как отметили в ведомстве, активно спекулируют на Западе.

«Налицо «круговая порука» в евроатлантическом исполнении с привлечением политически ангажированного руководства некогда весьма авторитетной и независимой ОЗXО. Очевидно, что в Берлине и других европейских столицах напрочь забывают о международном праве, когда дело касается России, а взаимоуважительному диалогу предпочитают «мегафонную дипломатию», — говорится в сообщении МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «синхронизация действий» ряда западных стран и «мгновенные безапелляционные решения, даже без намёка на попытку разобраться в происходящем, просто поразительны».

«Они могут свидетельствовать только об одном: здоровье российского блогера по большому счёту вторично. А первично для Запада найти очередной повод для продолжения антироссийских выпадов», — заявили в МИД России.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ответ Германии в отношении запросов России по ситуации с Алексеем Навальным.