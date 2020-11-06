МВД: сопровождавшие Навального в Томске уклоняются от явки к следователю

Сопровождавшие Алексея Навального в Томске лица уклоняются от явки к следователю, их действия свидетельствует о спланированной провокации, заявили в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Там рассказали, что в рамках проверки госпитализации Навального установили, что сразу после получения сообщения об ухудшении его самочувствия группа сопровождавших его в Томске лиц (Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров) организованно изъяли из номера гостиницы три пластиковые бутылки из-под воды.

«В дальнейшем Лось и Албуров противоречиво высказались о судьбе изъятых из номера Навального бутылок. При этом неясно, была ли одна из этих бутылок вывезена в Федеративную Республику Германия, в том числе с учётом того, что аналогичная бутылка с водой приобретена Певчих в аэропорту Толмачёво при вылете в Омск», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время данные лица «уклоняются от явки к следователю и ответов на интересующие следствие вопросы».

«А их действия свидетельствуют о хорошо спланированной провокации», — добавили в министерстве.

В начале октября в управлении МВД отмечали, что были опрошены более 230 человек, которые контактировали с Навальным в Томске или были свидетелями его маршрута передвижения.