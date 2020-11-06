Минстрой готовит поправки к нормам о сейсмической опасности

Поправки в новые нормы о сейсмической опасности различных регионов России в настоящее время готовит Минстрой. Эксперты считают, что это повлечёт дополнительные расходы бюджета и увеличит время реализации проектов.

Сводом правил предусмотрено поэтапное уточнение сейсмичности конкретной стройплощадки, пояснили «Российской газете» в Минстрое. Сначала сейсмическая интенсивность назначается по картам общего сейсмического районирования. Она рассчитана с учётом, помимо прочего, вероятности землетрясений в ближайшие 50 лет. Затем в ходе инженерных изысканий сейсмическая интенсивность уточняется с учётом особенностей конкретного участка и объекта. Таким образом, новые карты не повышают и не понижают сейсмичность в отношении объектов капстроительства, подчёркивают в Минстрое.

«Изменение уровня сейсмической активности регионов приведёт к тому, что потребуется проводить значительную корректировку проектной документации по ранее разработанным типовым, наиболее эффективным, проектам строительства социальных, инфраструктурных объектов и объектов жилищного строительства. Это повлечёт дополнительные расходы бюджета и увеличит время реализации таких проектов. Для регионов и населённых пунктов, в которых уровень сейсмической опасности повышен, стоимость строительства увеличится», — отмечает президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

Ассоциация уже обратилась в Минстрой с просьбой об установлении переходного периода или о выпуске рекомендаций и разъяснений для региональных органов власти и застройщиков.