Минстрой готовит поправки к нормам о сейсмической опасности

Короткая ссылка
Поправки в новые нормы о сейсмической опасности различных регионов России в настоящее время готовит Минстрой. Эксперты считают, что это повлечёт дополнительные расходы бюджета и увеличит время реализации проектов.
Минстрой готовит поправки к нормам о сейсмической опасности
  • Reuters

Сводом правил предусмотрено поэтапное уточнение сейсмичности конкретной стройплощадки, пояснили «Российской газете» в Минстрое. Сначала сейсмическая интенсивность назначается по картам общего сейсмического районирования. Она рассчитана с учётом, помимо прочего, вероятности землетрясений в ближайшие 50 лет. Затем в ходе инженерных изысканий сейсмическая интенсивность уточняется с учётом особенностей конкретного участка и объекта. Таким образом, новые карты не повышают и не понижают сейсмичность в отношении объектов капстроительства, подчёркивают в Минстрое.

«Изменение уровня сейсмической активности регионов приведёт к тому, что потребуется проводить значительную корректировку проектной документации по ранее разработанным типовым, наиболее эффективным, проектам строительства социальных, инфраструктурных объектов и объектов жилищного строительства. Это повлечёт дополнительные расходы бюджета и увеличит время реализации таких проектов. Для регионов и населённых пунктов, в которых уровень сейсмической опасности повышен, стоимость строительства увеличится», — отмечает президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

Ассоциация уже обратилась в Минстрой с просьбой об установлении переходного периода или о выпуске рекомендаций и разъяснений для региональных органов власти и застройщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить