В Самаре дезинфекция улиц продолжится до наступления холодов

Короткая ссылка
В Самаре в усиленном режиме продолжается дезинфекция уличных пространств. В горадминистрации сообщили, что работы будут проводиться до тех пор, пока позволяют погодные условия.
В Самаре дезинфекция улиц продолжится до наступления холодов
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

При плюсовой температуре хлорсодержащим раствором обрабатывают дороги, скамейки, урны, игровое оборудование, спортивные зоны и перила.

«Когда установится низкая температура, обрабатывать продолжат только закрытые объекты общественных территорий, в том числе модульные и стационарные туалеты, парковые аттракционы с закрытыми кабинками», — пояснили в ведомстве.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что войска РХБЗ продезинфицировали около 400 тыс. объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить