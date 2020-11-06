В Самаре дезинфекция улиц продолжится до наступления холодов
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- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
При плюсовой температуре хлорсодержащим раствором обрабатывают дороги, скамейки, урны, игровое оборудование, спортивные зоны и перила.
«Когда установится низкая температура, обрабатывать продолжат только закрытые объекты общественных территорий, в том числе модульные и стационарные туалеты, парковые аттракционы с закрытыми кабинками», — пояснили в ведомстве.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что войска РХБЗ продезинфицировали около 400 тыс. объектов.