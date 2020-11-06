Власти окажут помощь родным погибших при пожаре в Ельне

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился помочь родным погибших при пожаре пятерых детей и двоих взрослых. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
Власти окажут помощь родным погибших при пожаре в Ельне
  • © Пресс-служба администрации Смоленской области

«Произошедшая трагедия, особенно гибель детей, никого не может оставить равнодушным. Смоляне всем сердцем сопереживают такой невосполнимой потере и глубоко скорбят вместе с родными и близкими погибших. Региональные власти не оставят их один на один с бедой. Поддержим, поможем пережить горе, насколько это возможно», — заявил Островский.

Губернатор дал поручение руководителям профильных органов исполнительной власти оказать семьям материальную помощь.

Ранее в СУ СК России по Смоленской области сообщили, что пять детей и двое взрослых погибли в результате пожара в городе Ельне Смоленской области. 

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