Власти окажут помощь родным погибших при пожаре в Ельне

Губернатор Смоленской области Алексей Островский распорядился помочь родным погибших при пожаре пятерых детей и двоих взрослых. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«Произошедшая трагедия, особенно гибель детей, никого не может оставить равнодушным. Смоляне всем сердцем сопереживают такой невосполнимой потере и глубоко скорбят вместе с родными и близкими погибших. Региональные власти не оставят их один на один с бедой. Поддержим, поможем пережить горе, насколько это возможно», — заявил Островский.

Губернатор дал поручение руководителям профильных органов исполнительной власти оказать семьям материальную помощь.

Ранее в СУ СК России по Смоленской области сообщили, что пять детей и двое взрослых погибли в результате пожара в городе Ельне Смоленской области.