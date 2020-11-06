В Коврове рассказали об итогах проверки после взрыва на рынке
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Как передаёт tv-mig.ru, трагический инцидент произошёл из-за того, что сожитель одной из продавщиц рынка приревновал её к собственнику торговой точки и пронёс с собой в здание гранату РГД-5, где она и взорвалась.
Ковровская городская прокуратура проверила исполнение законодательства об антитеррористической защищённости и противопожарной безопасности ООО «Октябрьский рынок».
Был выявлен ряд нарушений. В частности, охрана объекта осуществлялась штатными сотрудниками, не имеющими профессиональной подготовки. Также не соблюдались обязательные противопожарные требования.
В сентябре сообщалось, что на Тюменском автовокзале провели антитеррористическую проверку, в результате которой Тюменское объединение автовокзалов и автостанций оштрафовано на 50 тыс. рублей за несоблюдение антитеррористической безопасности.