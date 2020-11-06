В Коврове рассказали об итогах проверки после взрыва на рынке

В Коврове провели прокурорскую проверку после взрыва боевой гранаты в здании Октябрьского рынка, произошедшего 1 ноября.

Как передаёт tv-mig.ru, трагический инцидент произошёл из-за того, что сожитель одной из продавщиц рынка приревновал её к собственнику торговой точки и пронёс с собой в здание гранату РГД-5, где она и взорвалась.

Ковровская городская прокуратура проверила исполнение законодательства об антитеррористической защищённости и противопожарной безопасности ООО «Октябрьский рынок».

Был выявлен ряд нарушений. В частности, охрана объекта осуществлялась штатными сотрудниками, не имеющими профессиональной подготовки. Также не соблюдались обязательные противопожарные требования.

В сентябре сообщалось, что на Тюменском автовокзале провели антитеррористическую проверку, в результате которой Тюменское объединение автовокзалов и автостанций оштрафовано на 50 тыс. рублей за несоблюдение антитеррористической безопасности.