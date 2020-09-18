На вокзале в Тюмени провели антитеррористическую проверку

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На вокзале в Тюмени провели антитеррористическую проверку, в результате которой Тюменское объединение автовокзалов и автостанций оштрафовано на 50 тыс. рублей за несоблюдение антитеррористической безопасности.
На вокзале в Тюмени провели антитеррористическую проверку
  • РИА Новости

Как сообщает news.megatyumen.ru, нарушение выявили сотрудники Уральского управления Ространснадзора.

Сотрудники автовокзала Тюмени и их подрядчик — подразделение транспортной безопасности «Орион» — проигнорировали мужчину с большой сумкой, который оказался сотрудником ФСБ и пронёс на вокзал в сумке муляж бомбы.

Сотрудник ФСБ оставил сумку в зале автовокзала, долгое время она оставалась незамеченной.

Ранее сайт kp.ru. сообщал, что в Новосибирске эвакуировали персонал двух крупных торговых центров из-за сообщений о минировании, которые оказались ложными.

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