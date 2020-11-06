В Алтайском крае на неделю продлили школьные каникулы
- РИА Новости
«Решение о продлении каникул принято на основании анализа эпидситуации в крае и перспектив её развития, с учётом позиции Роспотребнадзора, Минобрнауки края, Минздрава. Каникулы продлены на неделю — до 15 ноября», — говорится в сообщении.
К тому же в областном правительстве уточнили, что в регионе после каникул планируется запустить систему, при которой школы самостоятельно смогут принимать решение о режиме работы — будет учитываться уровень заболеваемости среди учеников и учителей.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области школьные каникулы продлили до 15 ноября включительно.