В Алтайском крае на неделю продлили школьные каникулы

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В Алтайском крае из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом школьные каникулы продлили до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Алтайском крае на неделю продлили школьные каникулы
  • РИА Новости

«Решение о продлении каникул принято на основании анализа эпидситуации в крае и перспектив её развития, с учётом позиции Роспотребнадзора, Минобрнауки края, Минздрава. Каникулы продлены на неделю — до 15 ноября», — говорится в сообщении.

К тому же в областном правительстве уточнили, что в регионе после каникул планируется запустить систему, при которой школы самостоятельно смогут принимать решение о режиме работы — будет учитываться уровень заболеваемости среди учеников и учителей. 

Ранее сообщалось, что в Мурманской области школьные каникулы продлили до 15 ноября включительно.

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