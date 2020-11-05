В Ленобласти открыли памятник Герою России Дмитрию Кожемякину

В городе Сертолово Ленинградской области открыли памятник Герою России Дмитрию Кожемякину.

Об этом сообщает НТВ.

В 2000 году 23-летний командир роты 76-й псковской дивизии ВДВ вёл разведку в районе восточного склона горы Истыкорт в Чечне. Была обнаружена группа боевиков, с которой военнослужащие вступили в бой. Указом президента от 12 марта 2020 года Кожемякину посмертно присвоили звание Героя России.

Кожемякин похоронен на Аллее Славы Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в подмосковном Чехове открыли памятную доску заслуженному художнику РСФСР, иллюстратору книг, участнику Великой Отечественной войны Олегу Коровину.