В Подмосковье открыли памятную доску участнику Великой Отечественной войны и художнику Олегу Коровину

В подмосковном Чехове открыли памятную доску заслуженному художнику РСФСР, иллюстратору книг, участнику Великой Отечественной войны Олегу Коровину.

Об этом сообщает «Взгляд».

«Очень символично, что памятная доска выдающемуся художнику и иллюстратору открылась на стене библиотеки и в год 105-летия со дня рождения Олега Дмитриевича Коровина», — заявил глава штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк России», член региональной дирекции Московской области по проведению Года памяти и славы Валерий Анисимов.

По его словам, Коровин — один из тех людей, кто подарил Победу, был участником Великой Отечественной войны, его смело можно назвать Знаменосцем Победы.

Ранее kp.ru сообщало, что в Симферополе открыли памятник дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану.