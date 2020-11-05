В Ставропольском крае перед судом предстанут участники преступной группы лжезастройщиков

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В Ставропольском крае перед судом предстанут участники преступной группы, в состав которой входили не менее десяти человек. Они вводили в заблуждение граждан, представляясь подрядчиками и представителями одного из крупных застройщиков региона.
В Ставропольском крае перед судом предстанут участники преступной группы лжезастройщиков
  • © Андрей Старостин
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД России.

Злоумышленники занимались незаконной деятельностью в 2017—2019 годах. Они искали граждан, желающих купить квартиры в строящихся домах. Полученные деньги распределялись между всеми задействованными в схеме лицами.

Жертвами стали 147 человек. Ущерб оценивается примерно в 333 млн рублей.

Уголовное дело против организатора и шести участников преступной группы направлено в Промышленный районный суд. Дела ещё против троих выделены в отдельное производство и находятся на рассмотрении.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре перед судом предстанет обвиняемый в обмане 28 дольщиков.

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