В Ставропольском крае перед судом предстанут участники преступной группы лжезастройщиков

В Ставропольском крае перед судом предстанут участники преступной группы, в состав которой входили не менее десяти человек. Они вводили в заблуждение граждан, представляясь подрядчиками и представителями одного из крупных застройщиков региона.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД России.

Злоумышленники занимались незаконной деятельностью в 2017—2019 годах. Они искали граждан, желающих купить квартиры в строящихся домах. Полученные деньги распределялись между всеми задействованными в схеме лицами.

Жертвами стали 147 человек. Ущерб оценивается примерно в 333 млн рублей.

Уголовное дело против организатора и шести участников преступной группы направлено в Промышленный районный суд. Дела ещё против троих выделены в отдельное производство и находятся на рассмотрении.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре перед судом предстанет обвиняемый в обмане 28 дольщиков.