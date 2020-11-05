В Ставропольском крае перед судом предстанут участники преступной группы лжезастройщиков
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- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД России.
Злоумышленники занимались незаконной деятельностью в 2017—2019 годах. Они искали граждан, желающих купить квартиры в строящихся домах. Полученные деньги распределялись между всеми задействованными в схеме лицами.
Жертвами стали 147 человек. Ущерб оценивается примерно в 333 млн рублей.
Уголовное дело против организатора и шести участников преступной группы направлено в Промышленный районный суд. Дела ещё против троих выделены в отдельное производство и находятся на рассмотрении.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре перед судом предстанет обвиняемый в обмане 28 дольщиков.