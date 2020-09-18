В Краснодаре перед судом предстанет обвиняемый в обмане 28 дольщиков

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В Краснодаре перед судом предстанет 50-летний мужчина, обвиняемый в обмане 28 дольщиков.
В Краснодаре перед судом предстанет обвиняемый в обмане 28 дольщиков
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

По версии следствия, злоумышленник убедил свою жену приобрести на её имя земельный участок в Прикубанском округе площадью более 750 кв. м. Затем он начал предлагать потенциальным жертвам вступить в долевое строительство жилых помещений.

В течение пяти лет мужчина получал средства, которые не инвестировал, а тратил на собственные нужды. Ущерб оценивается в сумму около 35 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Красноярском крае возбуждено дело из-за обмана дольщиков.

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