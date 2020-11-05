Юридический форум стран БРИКС пройдёт 18—19 ноября в режиме видеоконференции

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Юридический форум стран БРИКС состоится 18—19 ноября в режиме видеоконференции.
Юридический форум стран БРИКС пройдёт 18—19 ноября в режиме видеоконференции
  • Reuters

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-центр.

Основные темы обсуждения — вопросы правопорядка в условиях глобальных вызовов современности, новые парадигмы урегулирования международных коммерческих споров, право в эпоху цифровой трансформации общества.

Участниками форума станут президент Бразильской ассоциации юристов Фелипе Круз, президент Ассоциации юристов Индии Прашант Кумар, президент Юридического общества Южной Африки Нотиеси Мвузо, вице-президент Китайского юридического общества Минцзы Чжан, председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин и другие специалисты.

«В условиях пандемии коронавирусной инфекции особую значимость приобретает совместная работа юристов в области законодательных инициатив в сфере социальной защиты, здравоохранения, юридической помощи и мер поддержки граждан и бизнеса», — заявили в пресс-центре.

Ранее сообщалось о Восточном цифровом форуме во Владивостоке.

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