Финал конкурса «Цифровой прорыв» состоится 27—29 ноября

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Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» состоится 27—29 ноября.
Финал конкурса «Цифровой прорыв» состоится 27—29 ноября
  • Pixabay

Об этом сообщают «Дни.ру».

Участие примут 350 команд. Им предстоит решать кейсы от госструктур и крупных корпораций. Помощь окажут более 100 трекеров и 300 экспертов в сфере IT и бизнеса.

Победители поедут на гранд-финал в Москве, который запланирован на 7—8 декабря.

«Лучшие IT-команды страны окажутся за одним столом переговоров с ведущими экспертами и топ-менеджерами корпораций и ведомств и откроют для себя новые возможности», — цитирует «Утро.ру» гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев оценил перспективы лауреатов конкурса «Лидеры России. Политика».

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