Эксперт оценил перспективы лауреатов конкурса «Лидеры России. Политика»

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев оценил перспективы лауреатов конкурса «Лидеры России. Политика».

«Из 34 тыс. поступивших заявок в финале конкурса «Лидеры России. Политика» определили почти 50 победителей. Даже в полуфинале было 10 человек на место, это очень серьёзный отбор», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, свои навыки победители конкурса будут применять там, где они сейчас работают, а если захотят, то смогут с помощью наставника изменить вектор своей карьеры.

«Предложения работы от губернаторов и из министерств уже поступают. А другим «Лидеры России» позволяют выявить скрытый потенциал, показать себя и усовершенствовать профессиональные навыки», — отметил Матвейчев.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика».