Эксперт прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

«Если сравнивать с весной, российские школы улучшили качество дистанционного обучения, провели работу над ошибками», — заявила она в беседе с Nation News.

Как отметила эксперт, в интернете появились материалы от психологов и педагогов, специалистов по школьному обучению, которые рассказывают, как организовать рабочее место для ребёнка, побудить его учиться дома.

«Учебные заведения должны изучить опыт своих специалистов, должны выбрать и внедрять лучшие методики», — добавила Матюнина.

Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.