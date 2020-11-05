Спецназ ВВО провёл учения в Забайкалье

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Спецназ Восточного военного округа (ВВО) провёл учения в Забайкальском крае.
Спецназ ВВО провёл учения в Забайкалье
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По сценарию, условные террористы устроили засаду в лесу и напали на колонну техники во время марша. Спецназовцы заблокировали бандитов. После прибытия усиления военнослужащие нейтрализовали нападавших.

Для имитации боевой обстановки использовалось более 1000 холостых боеприпасов и других средств.

Ранее ИА «Крыминформ» сообщало, что экипажи противолодочных кораблей Черноморского флота провели учения по поиску субмарины противника и слежению за ней.

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