Международный форум «Биржевой товарный рынок» пройдёт 9 декабря в Петербурге

Короткая ссылка
Форум Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи «Биржевой товарный рынок» пройдёт 9 декабря в онлайн-формате.
Международный форум «Биржевой товарный рынок» пройдёт 9 декабря в Петербурге
  • Pixabay

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Участники обсудят итоги и перспективы развития биржевых рынков нефти и нефтепродуктов, природного газа, лесоматериалов, минеральных удобрений, энергоносителей.

Будет затронуто и влияние пандемии и ограничительных мер на товарные рынки и биржевые торги.

Среди спикеров — руководители Минэнерго, Минприроды и ФАС России, Банка России, региональных органов власти, отечественных и иностранных компаний-участников торгов.

Ранее сообщалось о Восточном цифровом форуме во Владивостоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить