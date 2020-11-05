Международный форум «Биржевой товарный рынок» пройдёт 9 декабря в Петербурге
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Об этом сообщает oilcapital.ru.
Участники обсудят итоги и перспективы развития биржевых рынков нефти и нефтепродуктов, природного газа, лесоматериалов, минеральных удобрений, энергоносителей.
Будет затронуто и влияние пандемии и ограничительных мер на товарные рынки и биржевые торги.
Среди спикеров — руководители Минэнерго, Минприроды и ФАС России, Банка России, региональных органов власти, отечественных и иностранных компаний-участников торгов.
Ранее сообщалось о Восточном цифровом форуме во Владивостоке.