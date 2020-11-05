Международный форум «Биржевой товарный рынок» пройдёт 9 декабря в Петербурге

Форум Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи «Биржевой товарный рынок» пройдёт 9 декабря в онлайн-формате.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Участники обсудят итоги и перспективы развития биржевых рынков нефти и нефтепродуктов, природного газа, лесоматериалов, минеральных удобрений, энергоносителей.

Будет затронуто и влияние пандемии и ограничительных мер на товарные рынки и биржевые торги.

Среди спикеров — руководители Минэнерго, Минприроды и ФАС России, Банка России, региональных органов власти, отечественных и иностранных компаний-участников торгов.

Ранее сообщалось о Восточном цифровом форуме во Владивостоке.