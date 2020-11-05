Школьники из Удмуртии стали суперфиналистами конкурса «Большая перемена»

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Четыре школьника из Удмуртии стали суперфиналистами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Финал конкурса прошёл в «Артеке».
Школьники из Удмуртии стали суперфиналистами конкурса «Большая перемена»
  • © Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Всего участниками проекта стали более 1 млн детей из разных регионов России.

В финал прошли 1200 детей, а победителями стали 300 учащихся 9—10-х классов и 300 учеников 11-х классов.

11-классники Михаил Алексеев и Алина Заяринова из Ижевска получили призы в размере 1 млн рублей каждый. 10-классницы Софья Самарина из Сарапула и Екатерина Шутова из села Киясово получили приз в размере 200 тыс. рублей.

В октябре сайт «Москва 24» сообщал о начале отборочного этапа Московской олимпиады школьников для учеников 5—11-х классов.

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