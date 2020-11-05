Губернатор Самарской области вручил землякам госнаграды

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды 19 землякам. Их получили люди разных профессий из сфер медицины, промышленности, социальной защиты, госуправления.

Как сообщает sova.info, торжественное мероприятие было приурочено ко Дню народного единства — 4 ноября.

Глава региона отметил, что во все времена основой развития страны было единение многонационального народа.

«Мы гордимся историей России, её великой культурой, трудовыми и ратными подвигами, которые совершили наши предки во имя защиты Отечества. Единство всего нашего народа, героизм и мужество простых людей, изгнавших захватчиков из Москвы, и сегодня объединяют нас перед лицом трудностей», — сказал Азаров.

Летом телеканал «360» сообщал, что сотрудников Звенигородского клинического центра восстановительной медицины и реабилитации наградили за борьбу с COVID-19.