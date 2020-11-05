Губернатор Самарской области вручил землякам госнаграды
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- РИА Новости
Как сообщает sova.info, торжественное мероприятие было приурочено ко Дню народного единства — 4 ноября.
Глава региона отметил, что во все времена основой развития страны было единение многонационального народа.
«Мы гордимся историей России, её великой культурой, трудовыми и ратными подвигами, которые совершили наши предки во имя защиты Отечества. Единство всего нашего народа, героизм и мужество простых людей, изгнавших захватчиков из Москвы, и сегодня объединяют нас перед лицом трудностей», — сказал Азаров.
Летом телеканал «360» сообщал, что сотрудников Звенигородского клинического центра восстановительной медицины и реабилитации наградили за борьбу с COVID-19.