Губернатор Самарской области вручил землякам госнаграды

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды 19 землякам. Их получили люди разных профессий из сфер медицины, промышленности, социальной защиты, госуправления.
Губернатор Самарской области вручил землякам госнаграды
  • © Екатерина Лызлова
  • РИА Новости

Как сообщает sova.info, торжественное мероприятие было приурочено ко Дню народного единства — 4 ноября.

Глава региона отметил, что во все времена основой развития страны было единение многонационального народа.

«Мы гордимся историей России, её великой культурой, трудовыми и ратными подвигами, которые совершили наши предки во имя защиты Отечества. Единство всего нашего народа, героизм и мужество простых людей, изгнавших захватчиков из Москвы, и сегодня объединяют нас перед лицом трудностей», — сказал Азаров.

Летом телеканал «360» сообщал, что сотрудников Звенигородского клинического центра восстановительной медицины и реабилитации наградили за борьбу с COVID-19.

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