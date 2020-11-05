Татарстанский Минздрав прокомментировал жалобу пациентки на условия в детской больнице

Министерство здравоохранения Татарстана прокомментировало жалобу пациентки на условия в Детской республиканской клинической больнице в Казани. Женщина утверждала, что кровать для неё разместили в коридоре из-за нехватки мест.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Как заявили в пресс-службе ведомства, на момент госпитализации матери с ребёнком в отделении не было свободных палат. Регламент работы стационара не позволяет размещать новых пациентов с одной палате с теми, кто готовится к выписке.

«Маму пациента предупредили, что размещение в коридоре носит временный характер. Для ребёнка и матери предоставили отдельные спальные места. При общении с персоналом больницы родительница не высказывала претензий. Сегодня они были переведены в палату, всё необходимое лечение получают», — уточнили в Минздраве.

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