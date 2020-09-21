В Удмуртии рассказали о нарушениях при организации питания в больнице №6 Ижевска

В Удмуртии Роспотребнадзор провёл административное расследование по организации питания в больнице №6 Ижевска, в ходе рейда были выявлены грубые нарушения.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные пресс-службы управления.

В ходе проверок было установлено, что компанией, которая организовывала питание в больнице, были допущены грубые санитарные нарушения, например, при дезинфекции помещений. Также выяснилось, что персонал работал без медкнижек.

В отношении компании был составлен протокол об административном правонарушении.

14 сентября 2020 года Первомайский суд Ижевска приостановил деятельность предприятия общественного питания на месяц.