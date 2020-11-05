В Петербурге за сутки сделано более 34 тысяч тестов на коронавирус

Более 34 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию провели медики Санкт-Петербурга за минувшие сутки.

Об этом сообщают «Невские новости».

За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 34 319 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 3767 человек. Из них 57 — в обсерваторе, 1671 человек признан контактными, 2039 человек поместили на самоизоляцию.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19.