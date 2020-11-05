В Москве в офисе ФБК проходит обыск

В Москве в офисе Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) проходит обыск.

Об этом сообщает ТАСС.

«Обыски проходят в ФБК и студии «Навальный Live». По предварительной информации, их проводят судебные приставы», — сказали в пресс-службе ФБК.

Ранее сообщалось, что ФНС приостановила операции по счетам Фонда защиты прав граждан, принадлежащего координатору штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергею Бойко. Об этом свидетельствует база данных ФНС. Блокировка связана с неуплатой налогов и пени на 10,8 млн рублей, согласно информации местной ФССП.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.