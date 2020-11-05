Движение по самому длинному участку ЦКАД запустят 11 ноября
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- РИА Новости
«Официальное открытие движения по ЦКАД-3 состоится 11 ноября», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Ранее председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал о стоимости проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).
Как отметил Петушенко, тарифы могут меняться в зависимости от времени года, времени суток, дня недели.
На ЦКАД будет работать система взимания платы «Свободный поток».