Движение по самому длинному участку ЦКАД запустят 11 ноября

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Движение по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) будет официально запущено 11 ноября.
Движение по самому длинному участку ЦКАД запустят 11 ноября
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Официальное открытие движения по ЦКАД-3 состоится 11 ноября», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Ранее председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал о стоимости проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

Как отметил Петушенко, тарифы могут меняться в зависимости от времени года, времени суток, дня недели.

На ЦКАД будет работать система взимания платы «Свободный поток».

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