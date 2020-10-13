В «Автодоре» рассказали о стоимости проезда по ЦКАД
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- РИА Новости
«Например, стоимость проезда по транспондеру 2,5—2,55 рубля за километр. Для разовых поездок цена, конечно, будет выше», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, максимальный тариф для владельца легкового автомобиля установлен распоряжением правительства и составляет 5 рублей за километр.
Как отметил Петушенко, тарифы могут меняться в зависимости от времени года, времени суток, дней недели.
На ЦКАД будет работать система взимания платы «Свободный поток».
Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.