В «Автодоре» рассказали о стоимости проезда по ЦКАД

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Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал о стоимости проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).
В «Автодоре» рассказали о стоимости проезда по ЦКАД
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Например, стоимость проезда по транспондеру 2,5—2,55 рубля за километр. Для разовых поездок цена, конечно, будет выше», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, максимальный тариф для владельца легкового автомобиля установлен распоряжением правительства и составляет 5 рублей за километр.

Как отметил Петушенко, тарифы могут меняться в зависимости от времени года, времени суток, дней недели.

На ЦКАД будет работать система взимания платы «Свободный поток».

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.

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