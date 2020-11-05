Свидетель рассказал об аварии на Садовом кольце

Очевидец рассказал, что на месте аварии на Садовом кольце собралось большое количество спецтехники.

«Очень большое количество спецтехники — это скорые помощи, причём они едут со всего Садового кольца, очень много пожарных машин плюс очень суетливо ведут себя сотрудники ГИБДД. Стояла растерянная женщина в испачканных чёрных штанах и вот этот кроссовер, который именно аккурат стоит прямо в остановке», — рассказал свидетель в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что в центре Москвы автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали три человека.