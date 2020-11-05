В Подмосковье субъекты МСП заключили экспортные контракты на $33,4 млн

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Предприниматели Московской области заключили экспортные контракты на сумму $33,4 млн за первые девять месяцев года. Содействие в этом оказал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.
В Подмосковье субъекты МСП заключили экспортные контракты на $33,4 млн
  • Pixabay

Как передаёт телеканал «360», такая сумма превысила плановые показатели в три раза.

«Услугами фонда ВЭД за первые девять месяцев этого года воспользовалось 307 субъектов МСП региона. Экспортные контракты заключили 77 компаний», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что фонд активно участвует в развитии экспорта Подмосковья, помогая предприятиям расширять рынки сбыта за рубежом.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.

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