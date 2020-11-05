В Нижегородской области детям младше 16 лет запретили посещать ТЦ без сопровождения

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», в соответствии с которыми дети, не достигшие возраста 16 лет, с 5 ноября могут посещать торговые центры только в сопровождении родителей либо учителей, воспитателей, тренеров.

Об этом пишет РИА «Время Н».

«Активные коммуникации подростков в торгцентрах ведут к росту заболеваемости в их возрастных группах. Важно, чтобы на таких площадках не собирались большие компании. Это серьёзный фактор риска», — отметил Глеб Никитин.

Он пояснил, что если на территории торгово-развлекательного центра проводятся занятия, то педагог или тренер должен будет встретить воспитанников на входе и сопроводить на мероприятие.

В торговых центрах будут проводиться соответствующие проверки соблюдения этого пункта указа.

Кандидат медицинских наук доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова врач-инфекционист Иван Коновалов в беседе с kp.ru рассказал, с какого возраста ребёнок может носить маску.