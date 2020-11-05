В Нижегородской области детям младше 16 лет запретили посещать ТЦ без сопровождения
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- РИА Новости
Об этом пишет РИА «Время Н».
«Активные коммуникации подростков в торгцентрах ведут к росту заболеваемости в их возрастных группах. Важно, чтобы на таких площадках не собирались большие компании. Это серьёзный фактор риска», — отметил Глеб Никитин.
Он пояснил, что если на территории торгово-развлекательного центра проводятся занятия, то педагог или тренер должен будет встретить воспитанников на входе и сопроводить на мероприятие.
В торговых центрах будут проводиться соответствующие проверки соблюдения этого пункта указа.
Кандидат медицинских наук доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова врач-инфекционист Иван Коновалов в беседе с kp.ru рассказал, с какого возраста ребёнок может носить маску.