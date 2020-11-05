За сутки в Москве госпитализированы 1143 пациента с коронавирусом

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В Москве зарегистрировано 5255 новых случаев COVID-19, за сутки госпитализировали 1143 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находятся 364 человека.
За сутки в Москве госпитализированы 1143 пациента с коронавирусом
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

Ранее стало известно, что власти Москвы потратят на массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 10 млрд рублей в 2021 году.

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