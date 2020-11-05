В Приморье подвели итоги программы «Дальневосточная ипотека»

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В Приморье государственной программой кредитования «Дальневосточная ипотека» с кредитной ставкой 0,7% годовых воспользовались более 3,5 тыс. человек.
В Приморье подвели итоги программы «Дальневосточная ипотека»
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Специалисты регионального Министерства строительства рассказали, что на сегодняшний день Приморье лидирует по числу выданных кредитов «Дальневосточной ипотеки».

Возможность решить жилищный вопрос с государственной поддержкой — одно из направлений действия государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020—2027 годы.

Как ранее сообщал портал RIA56, в Оренбургской области по программе сельской ипотеки жителям региона банки выдали кредитов на сумму более 1,6 млрд рублей.

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