В Приморье подвели итоги программы «Дальневосточная ипотека»
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- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Специалисты регионального Министерства строительства рассказали, что на сегодняшний день Приморье лидирует по числу выданных кредитов «Дальневосточной ипотеки».
Возможность решить жилищный вопрос с государственной поддержкой — одно из направлений действия государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020—2027 годы.
Как ранее сообщал портал RIA56, в Оренбургской области по программе сельской ипотеки жителям региона банки выдали кредитов на сумму более 1,6 млрд рублей.