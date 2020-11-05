В Приморье подвели итоги программы «Дальневосточная ипотека»

В Приморье государственной программой кредитования «Дальневосточная ипотека» с кредитной ставкой 0,7% годовых воспользовались более 3,5 тыс. человек.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Специалисты регионального Министерства строительства рассказали, что на сегодняшний день Приморье лидирует по числу выданных кредитов «Дальневосточной ипотеки».

Возможность решить жилищный вопрос с государственной поддержкой — одно из направлений действия государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020—2027 годы.

Как ранее сообщал портал RIA56, в Оренбургской области по программе сельской ипотеки жителям региона банки выдали кредитов на сумму более 1,6 млрд рублей.