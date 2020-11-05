В Москве рассказали, какие педагоги чаще всего получают гранты за развитие МЭШ

В Москве рассказали, что самыми активными разработчиками материалов для «Московской электронной школы», которые получают гранты, стали учителя начальной школы и преподаватели английского языка.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Согласно составленному Департаментом образования и науки портрету, наиболее часто гранты получают женщины-преподаватели, которые обладают высоким уровнем компетенций в сфере ИТ и постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки. В материале уточняется, что также они мотивируют учеников на получение новых знаний, в том числе при помощи современных технологий.

Как отмечается, наиболее активными разработчиками материалов, получившими гранты, стали учителя начальной школы (757 грантов), преподаватели английского языка (664 гранта), русского языка и литературы (463 гранта).

За сценарии уроков получено 2648 грантов, из них 1036 — за 10 месяцев этого года. За развитие МЭШ в текущем году уже 686 человек получили 1186 грантов.

Ранее НСН сообщала об образовательной программе «Наследники MEDIA», стартовавшей в октябре в Москве.