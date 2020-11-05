В Москве оценили объём госзакупок за 10 лет

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Москва с 2010 года провела больше 1 млн госзакупок почти на 8 трлн рублей.
В Москве оценили объём госзакупок за 10 лет
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Городскому бюджету за это время удалось сэкономить более 1 трлн рублей благодаря повышению прозрачности торгов, сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время в госзакупках участвуют до 80% представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане. Ефимов указал, что за десять лет более 21% контрактов от общего объёма госзакупок было заключено с представителями малого и среднего предпринимательства.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.

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