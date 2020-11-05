Власти Камчатки усилят меры по недопущению распространения COVID-19
- © РИА Новости / Константин Михальчевский
Как пояснили в правительстве, для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, введут обязательный режим самоизоляции.
Также региональный Минздрав определит перечень диагнозов, с которыми будет запрещено выходить из дома.
«Кроме того, будет введён запрет на нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении правительства.
Ранее специалист отмечала, что инфицированный COVID-19 максимально заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.