Власти Камчатки усилят меры по недопущению распространения COVID-19

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Власти Камчатки усилят меры профилактики по недопущению распространения коронавируса в регионе. Такое решение принял губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Власти Камчатки усилят меры по недопущению распространения COVID-19
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Как пояснили в правительстве, для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, введут обязательный режим самоизоляции.

Также региональный Минздрав определит перечень диагнозов, с которыми будет запрещено выходить из дома.

«Кроме того, будет введён запрет на нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении правительства.

Ранее специалист отмечала, что инфицированный COVID-19 максимально заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.

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