Спасатели остановили расползание пятна дизельного топлива в Енисее
- РИА Новости
«Выявлено масляное пятно размером 80 кв. м. На место выезжали оперативные службы», — говорится в сообщении краевых спасателей.
Как отмечается, 4 ноября поступила информация, что на поверхности Енисея в районе улицы Дубровинского в Красноярске наблюдаются пятна нефтепродуктов.
Было выяснено, что произошёл разлив дизельного топлива объёмом 40 литров с попаданием в ливневую канализацию.
У места выхода трубы ливневой канализации было установлено 100 м заградительных бонов, проведена обработка водной части внутри бонов.
«Распространение дизельного топлива в акватории реки Енисей остановлено», — добавили в пресс-службе.
14 октября представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская заявила, что топливное пятно площадью 5 тыс. кв. м обнаружено на поверхности Волги.