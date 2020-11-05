Спасатели остановили расползание пятна дизельного топлива в Енисее

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Расползание дизельного топлива в акватории реки Енисей в Красноярске, образовавшегося после утечки солярки в воду, остановлено спасателями.
Спасатели остановили расползание пятна дизельного топлива в Енисее
  • РИА Новости

«Выявлено масляное пятно размером 80 кв. м. На место выезжали оперативные службы», — говорится в сообщении краевых спасателей.

Как отмечается, 4 ноября поступила информация, что на поверхности Енисея в районе улицы Дубровинского в Красноярске наблюдаются пятна нефтепродуктов.

Было выяснено, что произошёл разлив дизельного топлива объёмом 40 литров с попаданием в ливневую канализацию.

У места выхода трубы ливневой канализации было установлено 100 м заградительных бонов, проведена обработка водной части внутри бонов.

«Распространение дизельного топлива в акватории реки Енисей остановлено», — добавили в пресс-службе.

14 октября представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская заявила, что топливное пятно площадью 5 тыс. кв. м обнаружено на поверхности Волги.

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