На Волге обнаружено топливное пятно площадью 5000 квадратных метров

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская заявила, что топливное пятно площадью 5 тыс. кв. м обнаружено на поверхности Волги.

«По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 на 100 м. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошёл с судна, которое в настоящее время устанавливается», — приводит ТАСС слова Марковской.

На месте разлива проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ. Следствием проводится проверка, устанавливается размер причинённого ущерба.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангару в Кежемском районе Красноярского края.