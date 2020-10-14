На Волге обнаружено топливное пятно площадью 5000 квадратных метров
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- РИА Новости
«По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 на 100 м. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошёл с судна, которое в настоящее время устанавливается», — приводит ТАСС слова Марковской.
На месте разлива проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ. Следствием проводится проверка, устанавливается размер причинённого ущерба.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангару в Кежемском районе Красноярского края.