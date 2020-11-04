Путин назвал целью России укрепление

Цель России состоит не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы укрепить своё единство. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями религиозных объединений.

«Вы сказали, что кому-то что-то не нравится из того, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель — не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя», — сказал он, комментируя необходимость прописывания в Конституции понятий «семья» и «защита традиционных ценностей».

По его словам, в данном случае речь идёт о том, чтобы «укреплять себя духовно».

Ранее Путин отметил сложную межнациональную ситуацию в ряде стран.