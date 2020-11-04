Путин назвал целью России укрепление

Короткая ссылка
Цель России состоит не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы укрепить своё единство. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями религиозных объединений.
Путин назвал целью России укрепление
  • РИА Новости

«Вы сказали, что кому-то что-то не нравится из того, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель — не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя», — сказал он, комментируя необходимость прописывания в Конституции понятий «семья» и «защита традиционных ценностей».

По его словам, в данном случае речь идёт о том, чтобы «укреплять себя духовно».

Ранее Путин отметил сложную межнациональную ситуацию в ряде стран. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить