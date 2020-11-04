Мишустин поздравил россиян с Днём народного единства

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём народного единства. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Мишустин поздравил россиян с Днём народного единства
  • РИА Новости

«Поздравляю вас с государственным праздником — Днём народного единства», — говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что 4 ноября — «важная историческая дата, которая напоминает нам о героических событиях 1612 года».

«Благодаря сплочённости и гражданской солидарности наш многонациональный народ отстоял целостность и независимость Отечества», — сообщил премьер.

По его словам, «сегодня любовь к Родине, согласие, взаимопомощь являются основными ценностями нашего общества, помогают противостоять современным вызовам».

«Объединяют всех нас для решения важнейших государственных задач, направленных на развитие России, повышение её экономического потенциала, обеспечение комфортной жизни миллионов людей», — добавил Мишустин.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём народного единства.

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