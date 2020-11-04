Медведев поздравил россиян с Днём народного единства

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём народного единства.
Медведев поздравил россиян с Днём народного единства
  • РИА Новости

«День народного единства — это самый молодой праздник современной России, который стал символом уважения к её богатой истории», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он сообщил, что этот праздник «посвящён серьёзным, драматическим событиям, произошедшим несколько веков назад».

Зампред Совбеза рассказал, что «тогда, в 1612 году, люди самых разных сословий, веры, национальностей осознали губительность междоусобиц, которые раздирали страну, и, объединившись под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, смогли избавить её от интервентов». 

«Народное единство для нас — не только красивая метафора, но и основа существования нашего многоконфессионального и многонационального народа. Сердечно поздравляю всех граждан России с праздником, который олицетворяет важнейшую связь между нашим прошлым, настоящим и будущим», — добавил он.

В прошлом году член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с Inforeactor рассказала о значении Дня народного единства для жителей полуострова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить