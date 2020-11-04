Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём народного единства.

«День народного единства — это самый молодой праздник современной России, который стал символом уважения к её богатой истории», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он сообщил, что этот праздник «посвящён серьёзным, драматическим событиям, произошедшим несколько веков назад».

Зампред Совбеза рассказал, что «тогда, в 1612 году, люди самых разных сословий, веры, национальностей осознали губительность междоусобиц, которые раздирали страну, и, объединившись под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, смогли избавить её от интервентов».

«Народное единство для нас — не только красивая метафора, но и основа существования нашего многоконфессионального и многонационального народа. Сердечно поздравляю всех граждан России с праздником, который олицетворяет важнейшую связь между нашим прошлым, настоящим и будущим», — добавил он.

В прошлом году член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с Inforeactor рассказала о значении Дня народного единства для жителей полуострова.