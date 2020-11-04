Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём народного единства.

«Дорогие москвичи, с Днём народного единства! Четыре века назад наш народ объединился, чтобы освободить Москву от захватчиков. Мы вынесли из этого урок: чтобы пережить сложности, надо действовать вместе», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он заявил, что «сейчас тоже нелёгкие времена, правда, теперь сражаемся с невидимым врагом».

«Но выстоять и выйти победителями из пандемии мы сможем только вместе, максимально поддерживая друг друга», — отметил мэр.

Он подчеркнул, что «внимание к ближнему, уважение к традициям каждого народа — в этом сила нашей великой страны».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём народного единства.