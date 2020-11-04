Роспотребнадзор сообщил об исследовании объектов на наличие COVID-19

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В Роспотребнадзоре сообщили, что продолжают обследование объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор сообщил об исследовании объектов на наличие COVID-19
  • РИА Новости

«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды».

В ведомстве сообщили, что «всего проведено более 220 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них новой коронавирусной инфекции».

«Из них выявлено 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб», — добавили в Роспотребнадзоре.

Согласно данным оперштаба на 4 ноября, в России за сутки выявили 19 768 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 693 454 пациента с COVID-19. 

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал в беседе с URA.RU неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.

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