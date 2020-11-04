Вирусолог прокомментировал прирост числа случаев коронавируса в России

Вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал прирост числа случаев коронавируса в России.

«То, что заболевает больше, чем выздоравливает, — это естественно. Когда идёт подъём, людей заболевающих всегда будет больше, чем выздоравливающих. Выздоравливают те, кто за две, три, четыре недели до этого заразился, когда была низкая заболеваемость», — сказал он.

По его мнению, ситуация выровняется.

Альтштейн отметил, что цифры прироста заболевших в России достаточно средние.

В беседе с URA.RU вирусолог заявил, что «постепенно всё будет налаживаться».

«Займёт этот период, может быть, не два года, как с испанкой, может быть, и больше», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 19 768 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 693 454 пациента с COVID-19.