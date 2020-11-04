В Роспотребнадзоре сообщили, когда наступит этап стабилизации по COVID-19

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, когда можно будет говорить о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Говорить о том, что начался этап стабилизации, можно будет, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения не будет выше единицы», — цитирует РИА Новости Горелова.

Согласно данным оперштаба на 4 ноября, в России за сутки выявили 19 768 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 693 454 пациента с COVID-19.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал в беседе с URA.RU неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.