Полиция опровергла данные о захвате заложников на севере Москвы

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Информация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Полиция опровергла данные о захвате заложников на севере Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения, что неизвестный злоумышленник захватил заложников в квартире на севере Москвы и угрожает устроить взрыв.

В мае в одном из столичных отделений Альфа-банка уроженец Нижневартовска Алексей Барышников захватил заложников. Во время инцидента он угрожал взорвать здание, однако после спецоперации по его задержанию взрывчатых веществ у него обнаружено не было.

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