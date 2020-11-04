Полиция опровергла данные о захвате заложников на севере Москвы

Информация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения, что неизвестный злоумышленник захватил заложников в квартире на севере Москвы и угрожает устроить взрыв.

В мае в одном из столичных отделений Альфа-банка уроженец Нижневартовска Алексей Барышников захватил заложников. Во время инцидента он угрожал взорвать здание, однако после спецоперации по его задержанию взрывчатых веществ у него обнаружено не было.