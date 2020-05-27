Бывший заложник сравнил захват банка в Москве с голливудским триллером

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Фёдор Пименов, оказавшийся в заложниках во время захвата отделения Альфа-банка на Земляном Валу в Москве, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал подробности происходившего.
Бывший заложник сравнил захват банка в Москве с голливудским триллером
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Это напомнило голливудский триллер. Страшно не было... То, что все меня покинули, это даже сошло на руку — как раз таки войти в общение с самим молодым человеком и узнать, что он хочет», — сказал Пименов.

По его словам, у него были мысли обезоружить злоумышленника.

«Был план действий как-то его обезоружить, убрать бомбу либо бутылкой вина дать ему по голове, но запретила сама девочка-консультант, пересказав мне правила поведения в данной ситуации», — отметил он.

Молодой человек рассказал о работе полиции. 

«Быстро, собранно, чётко. Подошли сзади, быстро его положили, потом аккуратно отвели меня в сторону, чтобы разъединить двух людей, посмотрели, бомба это или нет. Всё прошло успешно», — подчеркнул Пименов.

Также он дал совет оказавшимся в аналогичной ситуации.

«Здесь начинается чувствование человека, поскольку, задавая вопрос, ты видишь, насколько он на него открыт или закрыт... Осмотреться, сохранять все эмоции в целости и сохранности, чтобы не было паники, лишних нервов, сохранять хладнокровие. Если с человеком можно пойти на контакт — поговорите с ним», — посоветовал он.

23 мая уроженец Нижневартовска Алексей Барышников захватил заложников в одном из столичных отделений Альфа-банка. Во время инцидента он угрожал взорвать здание, однако после спецоперации по его задержанию взрывчатых веществ у него обнаружено не было. Мужчине назначена экспертиза для проверки его психического здоровья. Хамовнический районный суд заключил его под стражу сроком на два месяца.

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