В Махачкале уволили главврача больницы по требованию прокуратуры

Главного врача махачкалинской городской клинической больницы Гаджимурада Малаева отстранили от должности из-за подачи прокуратурой представления.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава республики.

«Малаев отстранён от должности на основании представления прокуратуры республики о нарушении антикоррупционного законодательства», — заявили в ведомстве.

В сообщении говорится, что Малаеву было объявлено три выговора за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Как передаёт РИА Новости, Малаев ранее был награждён медалью за вклад в борьбу с коронавирусом. Кроме того, глава Дагестана награждал его почётной грамотой.

В мае главврач больницы в Курске уволился из-за ситуации с коронавирусом.