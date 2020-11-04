В Махачкале уволили главврача больницы по требованию прокуратуры
- АГН «Москва»
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Об этом информирует пресс-служба Минздрава республики.
«Малаев отстранён от должности на основании представления прокуратуры республики о нарушении антикоррупционного законодательства», — заявили в ведомстве.
В сообщении говорится, что Малаеву было объявлено три выговора за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
Как передаёт РИА Новости, Малаев ранее был награждён медалью за вклад в борьбу с коронавирусом. Кроме того, глава Дагестана награждал его почётной грамотой.
В мае главврач больницы в Курске уволился из-за ситуации с коронавирусом.