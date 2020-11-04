В Махачкале уволили главврача больницы по требованию прокуратуры

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Главного врача махачкалинской городской клинической больницы Гаджимурада Малаева отстранили от должности из-за подачи прокуратурой представления. 
В Махачкале уволили главврача больницы по требованию прокуратуры
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом информирует пресс-служба Минздрава республики.

«Малаев отстранён от должности на основании представления прокуратуры республики о нарушении антикоррупционного законодательства», — заявили в ведомстве.

В сообщении говорится, что Малаеву было объявлено три выговора за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Как передаёт РИА Новости, Малаев ранее был награждён медалью за вклад в борьбу с коронавирусом. Кроме того, глава Дагестана награждал его почётной грамотой.

В мае главврач больницы в Курске уволился из-за ситуации с коронавирусом.

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