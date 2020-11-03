Twitter ввёл ограничения в отношении учётной записи журналиста Максима Кононенко
- Reuters
«Мы временно ограничили некоторые возможности вашей учётной записи в Twitter… Мы обнаружили, что эта учётная запись нарушает правила Twitter», — говорится в сообщении компании.
Там пояснили, что были нарушены правила, запрещающие разжигание ненависти.
Речь идёт о посте в Twitter со словами: White Or Die.
«А знаете, что мне Twitter предъявил, кроме этого твита? Ещё скриншот твита Киры Ярмыш, где внутри — скриншот на известный коммент Навального про жидов», — написал Кононенко.
Летом в социальных сетях обнаружили запись Алексея Навального, датированную 2009 годом и посвящённую выходу фильма «Тарас Бульба». В ней Навальный называет евреев «жидами» и предлагает «подогреть их цехинами».
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал обнаруженную старую запись Навального.