Twitter ввёл ограничения в отношении учётной записи журналиста Максима Кононенко

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Социальная сеть Twitter ограничила ряд возможностей учётной записи журналиста Максима Кононенко, заявив, что аккаунт нарушает правила соцсети. О решении Twitter рассказал сам журналист в своём Telegram-канале, прикрепив заявление компании.
Twitter ввёл ограничения в отношении учётной записи журналиста Максима Кононенко
  • Reuters

«Мы временно ограничили некоторые возможности вашей учётной записи в Twitter… Мы обнаружили, что эта учётная запись нарушает правила Twitter», — говорится в сообщении компании.

Там пояснили, что были нарушены правила, запрещающие разжигание ненависти.

Речь идёт о посте в Twitter со словами: White Or Die.

«А знаете, что мне Twitter предъявил, кроме этого твита? Ещё скриншот твита Киры Ярмыш, где внутри — скриншот на известный коммент Навального про жидов», — написал Кононенко.

Летом в социальных сетях обнаружили запись Алексея Навального, датированную 2009 годом и посвящённую выходу фильма «Тарас Бульба». В ней Навальный называет евреев «жидами» и предлагает «подогреть их цехинами».

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал обнаруженную старую запись Навального.

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